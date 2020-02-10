شكرا لمتابعة خبر عن تشكيل لجنة للوقوف على تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة وإيجاد الحلول العاجلة لذلك ومحاسبة المقصرين، مع استمرار تواجد فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة. يذكر أن إدارة المرور، كانت قد نبهت بوجود كثافه مرورية عالية بـ طريق الملك بجدة باتجاه الجنوب؛ بسبب تسرب مياه داخل نفق السلام، مطالبًا استخدام طرق بديلة حتى الانتهاء من معالجتها.

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