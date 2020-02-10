شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: محطة الفضاء الدولية ستمر فوق سماء المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن مرور محطة الفضاء الدولية سيكون مميزا على معظم البلدان العربية وخاصة الخليج العربي، مضيفا أن وضوحها أكثر على مناطق السعودية.
وأضاف أن طلوعها سيكون تقريبا من الجهة الشمالية الغربية من الساعة 6:23م ولمدة خمس دقائق تقريباً
تشاهد على شكل نقطة مضيئة متحركة بسرعة على صفحة السماء.
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