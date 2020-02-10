شكرا لمتابعة خبر عن توضيح بشأن فيديو صهريج يفرغ المياه بأحد أحياء الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علق فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية في غرب الدمام، اليوم الاثنين، على مقطع الفيديو المتداول بشأن وجود صهريج يفرغ المياه في حي الضاحية.
وقالت بلدية غرب الدمام، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” إشارة إلى المقطع المتداول بشان وجود صهريج يفرغ المياه في حي الضاحية نؤكد أن بلدية تقوم بسحب مياه الأمطار من الأماكن الحرجة والشوارع وإفراغها في نقاط تجمع ” .
وأكدت البلدية، أنه تتم: ” معالجتها فيما بعد وأن ما تقوم به البلدية هو لانسيابية الحركة المرورية وتمكن مرتادي الحي من التنقل وعدم الإضرار بالمواطنين ” .
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