شكرا لمتابعة خبر عن المحاكم تبدأ رفع إيقاف الخدمات تلقائيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت المحاكم، في تفعيل التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، والتي أقرها الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل قبل أيام.

وصرّح المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق؛ بأن المحاكم تعمل حالياً على رفع إيقاف الخدمات تلقائياً، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتطلب زيارة المحكمة أو طلب ذلك إلكترونياً.

وتضمنت التعديلات الجديدة: إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».