شكرا لمتابعة خبر عن نصائح للتعامل مع مرض «الصرع» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - لا يشكل مرض الصرع عائقًا أمام العيش بحياة نشطة؛ حيث يمكن التعامل معه وهناك عدة نصائح للتعايش مع المرض، بحسب مبادرة ” عش بصحة امش 30 ” التي أطلقتها وزارة الصحة

وقال حساب المبادرة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، أنه يجب الحرص على أخذ الدواء الموصوف من قبل الطبيب، والحصول على قسط كاف من النوم؛ فضلًا عن استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية أو المكملات الغذائية.

وأكد على ضرورة إبلاغ الطبيب عند ملاحظة تغييرات غير طبيعية في المزاج أو السلوك، عدم إهمال ارتفاع درجة حرارة الجسم وعلاجه على الفور، والحد من الإجهاد والضغوط النفسية

تجنب التدخين، وتذکر أن المرض غير عائق، ويمكن للمصاب العيش بحياة نشطة.