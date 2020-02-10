شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. انخفاض درجات الحرارة إلى دون الصفر على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، أن مخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى احتمال انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام القادمة إلى ما دون الصفر المئوي. وأوضحت هيئة الأرصاد، أن ذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف، وتبوك، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق الشرقية والرياض والمدينة المنورة. Advertisements

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