شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ابتلاع مركبة بسبب هبوط أرضي في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو، عن وجود هبوط أرضي ما تسبب في ابتلاع مركبة خلال مرورها بأحد الشوارع في محافظة الأحساء صباح اليوم الاثنين.

وأظهر الفيديو، تسريب في خط مياه بأحد الشوارع، ما تسبب في الهبوط الأرضي الذي ابتلع المركبة؛ فيما نجا قائدها.