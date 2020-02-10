«الشورى» يطالب بدراسة تثبيت المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم

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الرياض - علي القحطاني - طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء المقابل المالي للعمالة ومرافقيهم المقررة للعام المالي 2020م ، عند نفس مستوياتها للعام 2019م .
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
كما طالب المجلس الوزارة بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره .
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