شهدت أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الاثنين 10 فبراير 2020، تغيرات طفيفة، حيث أصبح سعر الدولار الأمريكي الواحد يساوي 3.75، في السوق السوداء بالمملكة.

وجاءت أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية كما يلي:

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال سعودي

اليورو الأوروبي: 4.10 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني: 4.83 ريال سعودي

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الجنيه المصري : 0.234 ريال سعودي

الدينار الأردني : 5.29 ريال سعودي

ومن أبرز ما يبحث عنه المستثمرون داخل المملكة العربية السعودية هو سعر بيع الريال السعودي بشكل عام ومعرفة كم سعر الريال السعودي الان بشكل خاص، وذلك من قبل المستثمرين والمواطنين داخل المملكة والوافدين إليها لا سيما في رحلات العمرة والرحلات السياحية الأخرى.