وضعوا خطة محكمة للإفلات من الحراسة.. هروب 4 مرضى نفسيين من صحة شهار بالطائف

كشفت مصادر عن أسباب هروب 4 من مرضى مستشفى الأمراض النفسية بالطائف، أوضحت أن الهاربين كسروا باب طوارئ الحريق في جناحهم وفروا، ثم اتصلوا بذويهم يبلغونهم عن هروبهم للاحتماء بهم، في إشارة إلى إدراكهم العقلي.

وعن خطة الهروب، أوضحت المصادر، أن الهاربين الأربعة اتفقوا على الهروب عبر باب الطوارئ في أحد أجنحة المستشفى، وتمكنوا من كسره، والهروب من خلاله، في إشارة إلى سلامة قواهم العقلية، بحسب “عكاظ”.

وأضافت: أعاد المرضى الأربعة أسباب هروبهم من المستشفى إلى ما وصفوه بالتعب النفسي الناتج عن «الطفش والملل» داخل المستشفى، وقلة البرامج الترفيهية التي تعوضهم عن بقائهم بعيدا عن منازلهم، وتباعد أوقات زيارة ذويهم لهم في المستشفى.

من جانبه، قال المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي من خطر هروب المرضى الأربعة، إن الحالة الصحية للهاربين لا تشكل خطرا على أحد، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية أعادت أحد الهاربين إلى المستشفى، فيما وصل الثلاثة الآخرون إلى أسرهم، إذ سيمكثون أياما عدة لحين إعادتهم إلى المستشفى، حسب المتحدث باسم صحة الطائف.