كشفت عدد من الحسابات التابعة لبعض القبائل السعودية على تويتر نجاح جهود الوساطة القبلية، في إقناع أهل الدم، بتأجيل تنفيذ حكم القصاص في هادي بن كدمة، الذي قتل أحد أبناء عمومته قبل ما يقرب من 3 عقود. جاء ذلك بعدما بعث بن كدمه وهو أقدم سجين في المملكة، رسالة مؤثرة من داخل السجن أعقبها تدخل وجهاء وشيوخ قبائل، في مسعى للعفو الكامل عنه.
وتصدر اسم السجين هادي بن سعود بن كدمة آل الشريف الحبابي، الترند على تويتر ، أمس الأحد؛ بعد تداول مقطع فيديو له، يتحدث فيه من داخل السجن عن ظروف ارتكابه الجريمة قبل نحو ثلاثة عقود، ويطلب مساعدته في إقناع عائلة الضحية بالعفو عنه. وقالت حسابات بموقع ”تويتر“، تمثل قبائل سعودية، إن عائلة الضحية وافقت على تأجيل تنفيذ الحكم لمدة أسبوع؛ ما فتح الباب واسعا أمام مواصلة جهود الوساطة لإقناعهم بالعفو الكامل عن القاتل، الذي أمضى 27 عاما في السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة بشأن قضية أقدم سجين في المملكة “هادي بن كدمة”.. ومفاجأة قبل ساعات من تنفيذ القصاص ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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