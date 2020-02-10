في شقراء.. قرار بنقل معلمة من مدرستها.. والسبب “تغيير بيئتها”

أصدرت إدارة المتابعة بوزارة التعليم قرارًا بنقل معلمة في “تعليم شقراء” من محيط مدرستها بناء على ما توصلت له اللجنة التي نظرت في قضيتها، فيما وجهتها إدارة تعليم شقراء لإحدى مدارس المحافظة وفق الاحتياج.

وكانت شكاوى قد دارت بين المعلمة وبعض منسوبات مدرستها في الفترة الماضية، وبعد دراسة لجنة مختصة القضية قررت “نقلها من محيط مدرستها تغييرًا لبيئتها، ومحاولة لدمجها في محيطها التعليمي”. وعندها أصدرت إدارة المتابعة قرارًا بنقل المعلمة بعد أخذ موافقة صاحب الصلاحية. ووجَّهت إدارة تعليم شقراء بنقل المعلمة إلى إحدى مدارس المحافظة المحتاجة، وذلك وفق النظام؛ إذ نص تعميم التبليغ بنتيجة حركة النقل في “ثانيًا” الخاص بحركة النقل الداخلي رقم ٨ على “التأكيد على الموازنة بين أنصبة المعلمين في جميع المدارس، ونقل المعلم الزائد إلى مواقع الاحتياج أو الموازنة”. ولوجود عجز في المدرسة المنقولة لها المعلمة تم تسديده بالمعلمة المذكورة حسب النظام.