حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر انخفاض درجات الحرارة -غدا (الإثنين)- على المنطقة الوسطى ومرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. كما لم تستبعد الهيئة تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وتتوقع الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وشرقها ووسطها. وأضافت الهيئة أنه يمكن أن تشهد شرورة بمنطقة نجران أعلى درجة حرارة غداً، بواقع 33 درجة مئوية، وتسجّل طريف أدنى درجة حرارة، بواقع ثلاث درجات تحت الصفر.
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