إمارة مكة: نسبة إنجاز مشروع “طريق ‫جدة – مكة‫ الجديد” 51٪ -صور

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن نسبة إنجاز مشروع طريق ‫جدة‫ – مكة الجديد المباشر (المرحلة الثالثة) بطول 27 كلم، وأنها 51 ٪. ويعد مشروع طريق جدة – مكة الجديد من أحد مشاريع وزارة النقل المهمة، ويعتبر نقلة نوعية في تخفيض ضغط الحركة المرورية بين مكة المكرمة ومحافظة جدة. الطريق الجديد يعتبر الطريق الثالث الذي يربط جدة بمكة المكرمة، ويضاف إلى طريق مكة – جدة القديم، وطريق مكة – جدة السريع.

ويُعدُّ الطريق الجديد أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، ويستغرق زمن وصول الرحلة قرابة 35 دقيقة فقط لقطع كامل المسافة البالغة 72 كيلو بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كيلومترًا في الساعة. ويشمل المشروع أربعة مسارات رئيسة في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة عند كوبري المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة وقاصدي ملعب الجوهرة والمطار، كما يسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمَي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، خاصة في طريق الحرمين. وسيتقاطع المشروع الجديد مع طرق رئيسية عدة عبر كباري محورية لتسهيل الحركة، منها طريق هدى الشام جدة – بريمان، وطريق الجموم – حدا، والطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة، وحي الفيحاء، والدائري الثالث. ‫