وجه ‬⁩أمير منطقة مكة المكرمة ⁧‫خالد الفيصل،‬⁩ بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة وإيجاد الحلول العاجلة لذلك ومحاسبة المقصرين، مع استمرار تواجد فرق الصيانة بالموقع على مدار الساعة. ‏وكان تسرب المياه داخل نفق السلام في محافظة جدة، أدى إلى كثافة مرورية عالية وازدحام للسيارات بطريق الملك‬⁩‬⁩ باتجاه "الجنوب".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة تبحث أسباب تكرار تسرب المياه في نفق الأندلس بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.