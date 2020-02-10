السعودية اليوم / مقتل 7 أشخاص في الكاميرون



ياواندي 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

قتل سبعة مسلحين بالكاميرون خلال محاولتهم إحراق مراكز اقتراع في مدينة بانجيم الناطقة باللغة الانجليزية جنوب غربي الكاميرون.

وأوضحت مصادر بالجيش الكاميروني أن الحادث وقع خلال انتخابات تشريعية وبلدية عقدت أمس، وهي الأولى منذ سبع سنوات بعد تأجيلها في مناسبتين.

يذكر أن الانفصاليين الساعين لاستقلال المناطق الناطقة بالإنجليزية في الشمال الغربي والجنوب الغربي منذ عام 2017، قد هدّدوا بشن أعمال عنف لعرقلة الانتخابات.

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13:54ت م

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