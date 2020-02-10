السعودية اليوم / بريطانيا تسجل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا



لندن 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة البريطانية أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى ثمانية حالات.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى نقل المصابين الأربعة العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

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13:50ت م

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