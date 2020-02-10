السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الباحة: مطار الملك سعود سيشهد نقلة نوعية كبيرة وسيكون مطارًا دوليًا



الباحة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، أن مطار الملك سعود بالباحة الذي تم مضاعفة مساحته إلى 6 مرات ، سيشهد نقلة نوعية كبيرة وسيستوعب عددًا أكبر من الطائرات الكبيرة وسيكون بإذن الله مطارًا دوليًا يستوعب جميع الطائرات الدولية, مشيرًا سموه إلى أن مشروع تطوير المطار سيسهم في إيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة.

ونوه سموه في تصريح صحفي عقب رعايته، توقيع عقد تطوير مطار الملك سعود بمنطقة الباحة بمقر إمارة المنطقة اليوم، بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030، مشيداً سموه بما تشهده المنطقة في هذه الأيام من افتتاح مشاريع تنموية، حيث بالأمس تم تدشين مشاريع للبلديات واليوم توقيع عقد المطار الجديد، مؤكداً أن القادم للمنطقة سيكون أفضل بإذن الله.

واطلع سمو أمير الباحة على مجسم مشروع تطوير مطار الملك سعود، مستمعاً إلى شرح من معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري عن المشروع الذي سينفذ على مساحة 23 ألف متر مربع وبتكلفة تقدر بأكثر من 367 مليونًا و700 ألف ريال ، يشتمل مدرج لهبوط وتوقف الطائرات وصالات السفر التي تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو مليون مسافر سنوياً ، واستيعاب 7 رحلات سفر خلال الساعة الواحدة ، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف.

وبين أن التصاميم النهائية لمشروع تطوير المطار الملك سعود تأتي ضمن مشروع النموذج الموحد لعدد من مطارات مناطق المملكة، التي شرعت الهيئة في استحداثها، حيث يتميز التصميم الجديد باستغلال الفرص الاستثمارية والاقتصادية، ويعمل على توليد إرادات من المرافق التجارية التي يضمها، مفيداً بأن التصميم يتكيف مع عدد من النماذج التشغيلية المختلفة مع اختلاف المواقع، إلى جانب قابلية التصميم للتوسعة وتطبيقه لمبادئ تصميمية صديقة للبيئة.

وأعرب سموه عن شكره لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، متطلعاً سموه لانتهاء المشروع وفق الوقت الزمني المحدد له .

من جهته قدم معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في تصريح مماثل شكره للقيادة الرشيدة - أيدها الله - على هذا الدعم لتطوير مطار الملك سعود بالباحة ، منوهاً بحرص واهتمام سمو أمير منطقة الباحة على دعم مشاريع المنطقة ومنها متابعته الحريصة على توقيع عقد لبناء صالة جديدة لمطار الملك سعود بالباحة وحرصه على أن يكون مطاراً دولياً بمشيئة الله.

وأكد بأن المطار سيكون نقلة نوعية وسيتم العمل وفق توجيهات سمو أمير الباحة مع شركاء الناقلات الوطنية والإقليمية لزيادة حركة التنقل من وإلى مطار الملك سعود بالباحة ، مشيداً بما تشهده منطقة الباحة من حركة وتطور ونمو أسهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية الحالية التي تبلغ 440 ألف مسافر إلى الضعف لتصل إلى مليون مسافر سنوياً .

وبين معاليه أن عجلة التنمية مستمرة وسيتم عمل تحسينات على المطار الحالي خلال المشروع الجديد حسب توجيهات سمو أمير منطقة الباحة ، مشيراً إلى أنه سيتم استهدف رحلات لمناطق أخرى غير الرياض والدمام وجدة التي يستهدفها المطار حالياً ، مثمناً المتابعة المستمرة من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

حضر التوقيع وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري.

// انتهى //

13:48ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.