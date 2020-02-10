السعودية اليوم / بلدية غرب الدمام تزيل أكثر من 500 مخيم عشوائي



الدمام 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أزالت بلدية غرب الدمام عدداً من الأماكن العشوائية تمثلت في ٥٤٣ مخيماً، من أماكن متفرقة بغرب الدمام، وذلك ضمن جهود البلدية في معالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس البلدية المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية نفذت بالتعاون مع شرطة الدمام والإدارة العامة للمجاهدين، جولات تفتيشية لإزالة المخيمات العشوائية المتمثلة في مخيمات وأسوار عشوائية، مشيراً إلى أن الحملة ما زالت مستمرة.

من جانب آخر، بين المهندس القحطاني أن عدد المخيمات المرخصة بالمنتزه البري للتخييم بلغ ٣٥٠ مخيماً، مفيداً أن المنتزه البري يتوفر فيه مخيمات شاغرة للراغبين بالاستمتاع بالأجواء الشتوية، وأن على الراغبين في الحصول على المخيم التقدم بطلب عبر بوابة أمانة المنطقة الشرقية الرقمية www.eamana.gov.sa.

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13:45ت م

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