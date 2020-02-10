السعودية اليوم / اللجنة التنفيذية بغرفة عنيزة تعقد اجتماعًا لمناقشة التحضيرات النهائية لإقامة مهرجان الحنيني الرابع



عنيزة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

عقدت اللجنة التنفيذية بالغرفة التجارية الصناعية بعنيزة أمس، اجتماعها الرابع لمناقشة التحضيرات النهائية لإقامة مهرجان الحنيني الرابع، الذي ينطلق الخميس المقبل, بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة نزار بن حمد الحركان, وذلك في سوق المسوكف الشعبي بالمحافظة.

ويهدف المهرجان الذي يستمر عشرة أيام, إلى دعم الأسر المنتجة ورواد ورائدات الأعمال والتسويق لمنتج الحنيني كإحدى الأكلات الشعبية الشهيرة في فصل الشتاء، حيث أسهم المهرجان في النسخ السابقة بتوفير نقاط بيع للأسر المنتجة التي تقوم بإعداد هذا المنتج لتنشيط الجانب الاقتصادي لمنتجاتهم.

وبين الحركان أن المهرجان يوفر فرص العمل للأسر المنتجة لتنشيط الحركة الاقتصادية والترفيهية للمنطقة، لافتًا النظر إلى أن الاجتماعات التنسيقية لرؤساء اللجان العاملة حرصت على منح الفرصة لكل الأسر الراغبة في المشاركة.

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13:24ت م

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