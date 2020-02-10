السعودية اليوم / مدير جامعة الجوف يؤكد حرص الجامعة على توفير البيئة المثالية التي تلبي متطلبات التعلّم



سكاكا 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أكد مدير جامعة الجوف المكلف الدكتور بدر بن كريم الزارع، حرص الجامعة على توفير البيئة المثالية لطلابها التي تلبي متطلبات التعلّم وفق أحدث التقنيات التعليمية الخاصة في ظل الدعم السخي الذي تتلقاه جامعة الجوف من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وسمو نائبه، للإسهام في تحقيق أهدافها ورسالتها بالتوافق مع رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم لمشروعات كليات البنات في المدينة الجامعية، للإطلاع على أعمال التنفيذ في جميع المباني، مستمعًا من مدير الإدارة العامة للمشاريع المهندس عثمان السبيلة لشرح عن سير العمل ونسب الإنجاز.

وأوضح مدير جامعة الجوف المكلف أن هذه الجولة تأتي ضمن خطط المتابعة المستمرة للمشاريع في جميع فروع الجامعة، مشدداً على ضرورة استمرار العمل وتكثيف الجهود لإنجاز المباني في الوقت المحدد.

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13:19ت م

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