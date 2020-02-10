السعودية اليوم / كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة تنظم لقاءً للمتدربين



جدة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

نظمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بمحافظة جدة ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد التابعة لوكالة الكلية لشؤون المتدربين اليوم، لقاء المتدربين مع عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، وذلك بالمسرح الرئيسي بالكلية.

وناقش عميد الكلية خلال اللقاء المعوقات التي تواجه المتدربين في مسيرتهم التدريبية، وكيفية وضع الحلول المناسبة لتجاوز المعوقات، والطرق الصحيحة التي تساعد على إكمال مسيرتهم التدريبية في الكلية بالشكل السليم، داعياً الطلاب في عدم التردد في تقديم المساعدات والاستشارات للمتدربين من قبل وحدة التوجيه والإرشاد، حاثاً الجميع على الجد والاجتهاد في التدريب بالكلية .

من جهة أخرى كرّم عميد كلية الاتصالات والالكترونيات بمحافظة جدة متدربي الكلية الحاصلين على جائزة التميز للفصل التدريبي الثاني للعام 1440- 1441هـ ، مؤكداً في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، على دور الكلية في تهيئة جميع السبل التي من شأنها تحقيق التفوق والإبداع .

ولفت إلى أن التكريم يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها المتدربون خلال تحصيلهم التدريبي، وإثبات كفاءتهم في الحصول على هذه الجائزة، حيث تُمنح حسب المعدلات التراكمية لكل فصل تدريبي، عاداً التكريم حافزاً وبثاً لروح التنافس الشريف بين المتدربين، لإيجاد قاعدة كبيرة من المتميزين والمتفوقين، تضاف إلى مهاراتهم المعرفية التي تدربوا عليها، كما أنه يؤشر إلى منتج تقني متميز قادر على العطاء في سوق العمل بكل كفاءة .

// انتهى //

13:12ت م

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