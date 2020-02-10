شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية للوقاية من «كورونا» بالعاصمة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى اليوم، الحملة التوعوية لفيروس كورونا الجديد، بحضور أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمقر الأمانة بالعاصمة المقدسة.

وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية بالأمانة المهندس رائد سمرقندي أن هذه الحملة تأتي بالتعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، ومن ضمن برامج خدمة المجتمع لدعم أنشطة الجهات العلمية في مجال العمل الصحي لرفع الوعي والثقافة العامة لدى المواطنين للوقاية من الفيروس، مبيناً أن الحملة اشتملت في أعمالها مشاركة عدد من المتخصصين في المجال الطبّي وعرض نظرة شاملة عن الفيروس واستعراض تاريخ الفيروس وتشخيصه وطرق انتشاره والوقاية منه، من خلال عرض أفلام توعوية وتوزيع منشورات خاصة بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.