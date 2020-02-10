فيديو.. مراسل العربية يرتجف أمام الكاميرا من شدة البرد في تبوك

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - تبوك

ظهر الإعلامي سعود الخلف، مراسل العربية، في حالة تأثر شديد بموجة البرد في منطقة تبوك، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال الخلف: تجولنا الساعة الرابعة فجراً ما بين جبل اللوز وبين علقان نبحث عن الثلج، ولاحظنا تساقطاً خفيفاً جداً للثلج لكن البرد شديد جداً.

وأضاف الإعلامي سعود الخلف “تفاوتت درجات الحرارة بين واحد واثنين تحت الصفر، ولكن مع الرياح الشديدة شعرنا بشدة البرد”.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أعلنت في وقت سابق، أن طريف سجلت صباح اليوم أقل درجة مئوية والتي وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر.

فيما سجل كل من عرعر والقريات صفراً مئوياً وكذلك تبوك سجلت درجة واحدة مئوية.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

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