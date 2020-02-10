شاهد بالصور.. مخلفات المباني تغتال حي الوادي بحائل

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل

شكا سكان حي الوادي في منطقة حائل من نقص في الخدمات الأساسية خاصة ما يتعلق بانتشار المخلفات وضعف النظافة العامة بمختلف مناطق الحي داعين أمانة المنطقة إلى التجاوب معهم في منع المقاولين من رمي مخلفات البناء داخل الأراضي، مما تسبب في انتشار أكوام كثيرة من مخلفات البناء داخل الحي، كما طالبوا بالقضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بشكل ملحوظ في الحي منذ فترة طويلة.

وأكد الكثير من سكان حي الوادي أن تكدس مخلفات البناء ناتج عن عدم تحمل المسئولية من قبل المقاولين أو أصحاب المساكن الجديدة، حيث يتهرب البعض من تحميل أنفسهم أعباء مادية لنقل هذه المخلفات دون مبالاة أو احترام لأصحاب المنازل القريبة.

وقال منصور الشمري إنه يجب تكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف، سواء من الشركات المنفذة أو الأمانة أو الأفراد؛ للحد من تلوث الأماكن التي يقام عليها البناء وللمساهمة الشخصية في حل هذه المشكلة.

Advertisements

من جهته أكد طلال العلياني إن أصحاب القلابات يقومون بشكل مباشر بإزالة مخلفات البناء ثم يقومون بإلقاء هذه المخلفات بشكل عشوائي في الأراضي الفضاء.

فيما أشار دعسان الشمري إلى أنه لوحظ في الفترة القريبة تكاثر الكلاب الضالة في الحي مما زاد من مخاوفهم على أبناءهم وأطفالهم الصغار وخاصة اللذين يذهبون للمدارس .

بينما أكد مصدر مسؤول في أمانة منطقة حائل بان الأحياء الجنوبية تابعة لبلدية الجنوب التي بدورها ستعالج هذه الإشكالية عاجلاً بما يخص مخلفات المباني، علماً بأن البلديات تعمل تحت منظومة للتحسين الجمالي لجميع الأحياء.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







