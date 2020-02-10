- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم البرلمان العراقي: قوات التحالف أوقفت عملياتها تمهيداً للانسحاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مظاهرات طلابية وسط وجنوب العراق
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت لجنة الدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف أوقفت عملياتها تمهيداً للانسحاب.
يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة بغداد، ومدن أخرى في وسط العراق وجنوبه، أمس، مظاهرات طلابية حاشدة، عرفت حضوراً نسوياً كثيفاً، وبدت في هتافاتها وشعاراتها رداً على “ميثاق ثورة الإصلاح” الذي أعلنه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول من أمس.
وندد المتظاهرون بدعوة الصدر إلى “عدم الاختلاط بين الجنسين” في المظاهرات، ورددوا هتاف “هايه (هذه) بناتك يا وطن هايه… لبسوا الغيرة ورفعوا الراية”.
وقوبل تأكيد الصدر على إدارة المظاهرات من الداخل (العراق) بانتقادات مماثلة من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون أن الصدر يتحدث عن إدارة داخلية وهو يقودها من خارج العراق، حيث يقيم في إيران هذه الأيام.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العراقي: قوات التحالف أوقفت عملياتها تمهيداً للانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.