البرلمان العراقي: قوات التحالف أوقفت عملياتها تمهيداً للانسحاب

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت لجنة الدفاع في البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، أن قوات التحالف أوقفت عملياتها تمهيداً للانسحاب.

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يأتي ذلك في وقت شهدت فيه العاصمة بغداد، ومدن أخرى في وسط العراق وجنوبه، أمس، مظاهرات طلابية حاشدة، عرفت حضوراً نسوياً كثيفاً، وبدت في هتافاتها وشعاراتها رداً على “ميثاق ثورة الإصلاح” الذي أعلنه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أول من أمس.

وندد المتظاهرون بدعوة الصدر إلى “عدم الاختلاط بين الجنسين” في المظاهرات، ورددوا هتاف “هايه (هذه) بناتك يا وطن هايه… لبسوا الغيرة ورفعوا الراية”.

وقوبل تأكيد الصدر على إدارة المظاهرات من الداخل (العراق) بانتقادات مماثلة من العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى كثيرون أن الصدر يتحدث عن إدارة داخلية وهو يقودها من خارج العراق، حيث يقيم في إيران هذه الأيام.

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