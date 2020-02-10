شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

الإثنين 10 فبراير 2020

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، في معظم البنوك الحكومية والخاصة، كما انخفض متوسط قيمة العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي ليسجل 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، وهو سعر أقل قرشين كاملين مقارنة بمستويات صباح الأمس.



وسجل الدولار انخفاضات تراوحت بين قرش و3 قروش في معظم البنوك العاملة في مصر، ومن بينها الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" والبنك التجاري الدولي "أكبر بنك خاص".

وعلى النقيض رفع البنك الأهلي الكويتي سعر العملة الخضراء قرشا واحدا، فيما ثبت بنكا المشرق وأبوظبي الإسلامي سعر العملة الخضراء عند مستوى مرتفع.

وبلغ الفارق بين أقل سعر وأعلى سعر للدولار في مصر 9 قروش كاملة.

وأمس الأحد وصل متوسط سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، إلى أقل مستوى له منذ 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وبلغ متوسط السعر 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع، بالبنوك وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتكبد الدولار، أكبر خسارة شهرية أمام الجنيه منذ سبتمبر/ أيلول الماضي؛ وفقد نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، و1.7 قرش في نوفمبر/تشرين الثاني، و13.2 قرش في أكتوبر/ تشرين الأول، و28.5 قرش خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

يذكر أن سعر الدولار، سجل، فى 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بعد التعويم، نحو 17.48 جنيه للشراء و 17.90 جنيه للبيع، قبل أن يرتفع فى اليوم التالى إلى 17.76 جنيه للشراء و 17.93 جنيه للبيع، وفقا لموقع البنك المركزي المصري.

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وجاء أعلى سعر للدولار في مصر لدى بنك المشرق مسجلا 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.

وتكرر السعر ذاته في بنكي العربي الأفريقي وقناة السويس.

وسجل الدولار لدى البنك الأهلي المصري "أكبر بنك حكومي" 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه في بنوك مصر وعودة والأهلي اليوناني والبركة والمصري الخليجي والشركة المصرفية العربية الدولية "ساييب".

وسجلت العملة الخضراء سعرا ثالثا لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

وبسعر خامس، سجل الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في بنوك كريدي أجريكول والإسكندرية ومصر إيران "ميد بنك" والتعمير والإسكان المصرف المتحد وبلوم مصر.

وسجل سعر اليورو 17.19 جنيه للشراء مقابل 17.32 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 20.24 جنيه للشراء و20.40 جنيه للبيع، وفقا لأسعار البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، كما سجّل الدرهم الإماراتي 4.27 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، فيما سجل الدينار الكويتي 51.34 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.