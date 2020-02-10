شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر يحقق حلما طال 15 عاما لمسنة جزائرية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- ذرفت الدمع لعدم ظهور اسمها
نشر قبل 1 دقيقة - 11:48 صباحًا, 10 فبراير 2020 م
المناطق_الرياض
تفاعل سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر عبد العزيز العميريني مع مقطع مصور لمسنة جزائرية تذرف الدموع لعدم ظهور أسمها ضمن قوائم الحجاج الجزائريين رغم أنها ومنذ 15 عاماً تتقدم أملا في ارفاقها ضمن بعثة الحج الجزائرية.
ونشرت السفارة السعودية في الجزائر عبر حسابها الرسمي على موقع توتير تغريدة جاء فيها: “تفاعل سعادة السفير العميريني مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة النهار، لم توفق في قرعة الحج لمدة 15 عاماً، وذلك بمنحها تأشيرة حج لهذا العام (1441 ه)، راجياً من الله العلي القدير ان يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام”.
ولم تمل المسنة الجزائرية على مدى 15 عاما من التقدم إلى “قرعة الحج” لكي تتمكن من زيارة الأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية، وأداء شعار الركن الخامس في الإسلام.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر يحقق حلما طال 15 عاما لمسنة جزائرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.