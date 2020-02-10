شكرا لقرائتكم خبر عن 4 درجات تحت الصفر.. ما هي المنطقة الأكثر برودة في المملكة؟ والان نبدء بالتفاصيل

أوضح الناطق الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، إن محافظة طريف سجلت صباح اليوم أقل درجة مئوية والتي وصلت إلى 4 درجات تحت الصفر، فيما سجلت كل من عرعر والقريات صفر مئوي، وكذلك تبوك سجلت درجة واحدة مئوية.

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