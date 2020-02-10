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تدخل جراحي يعيد الحركة لمصاب في العمود الفقري

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تمكن - بفضل الله - الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن في إعادة الحركة لمريض تعرض لإصابة حادة في العمود الفقري، وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود كسر في الفقرة القطنية الثالثة، وقطع بالحبل الشوكي والأعصاب المغذية للقدم اليمنى.

وتم على الفور باشر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري، مع استكمال المريض للعلاج الطبيعي، حيث غادر المستشفى وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي ولله الحمد.

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