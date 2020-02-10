شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي يعيد الحركة لمصاب في العمود الفقري والان نبدء بالتفاصيل
وتم على الفور باشر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري، مع استكمال المريض للعلاج الطبيعي، حيث غادر المستشفى وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي ولله الحمد.
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