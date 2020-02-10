شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. نقل هيكل عظمي لحوت ضخم إلى معمل الأحافير والان نبدء بالتفاصيل

اتفقت هيئة المساحة الجيولوجية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على نقل هيكل عظمي ضخم لحوت حديث من (المتحف الوطني) إلى معمل الأحافير بجدة لترميمه والمحافظة عليه ليتم عرضه في المستقبل - بإذن الله - بصالات العرض الخاصة بين الهيئتين.

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