سهم أرامكو يسجل 33.75 ريال في التعاملات الصباحية

2020-02-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

سجل سهم أرامكو في التعاملات الصباحية لهذا اليوم 33.75 ريال بتراجع طفيف نسبته (0.88%) بحسب سوق الأسهم السعودية “تداول”.

يذكر أن أسهم شركة أرامكو السعودية ارتفعت أمس الأحد، بنسبة 2% لتصل إلى 34.05 ريال في نهاية التعاملات، ولامس سهم الشركة قاعا جديدا في التعاملات المبكرة؛ ليصل إلى 32.8 ريال، بما يعني عدم ابتعاده كثيرًا عن سعر السهم في الطرح الأولي للشركة البالغ 32 ريالا.

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وهبط مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.6% وسهم إعمار العقارية بنسبة 0.8%.

وتراجع سهم السوق السعودية بنسبة 1.3% ليصل إلى 7,953 نقطة، وارتفع أبو ظبي بنسبة 0.1% ليصل إلى 5,090 نقطة، كما هبط مؤشر دبي بنسبة 0.6% ليصل إلى 2,752 نقطة، وقطر بنسبة 0.5% ليصل إلى 10,149 نقطة.

وارتفع مؤشر البحرين بنسبة 0.2% ليصل إلى 1,659 نقطة، مع تراجع سهم عمان بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,126 نقطة، وسهم الكويت بنسبة 0.4% ليصل إلى 6,959 نقطة.

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