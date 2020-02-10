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شكرا لقرائتكم رياح نشطة تعيق الرؤية بمحافظات جدة والليث ورابغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والليث ورابغ، والأجزاء الساحلية.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الثامنة مساءً.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة ويتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.
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