شكرا لقرائتكم تدخل جراحي ناجح يعيد الحركة لمريض بحفر الباطن ‎ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-10 متابعات الخليج 365 - حفر الباطن نجح -بفضل الله- الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد من إعادة الحركة لمريض تعرض لإصابة حادة في العمود الفقري. Advertisements وبعد إجراء كافة الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة تبين وجود كسر في الفقرة القطنية الثالثة وقطع بالحبل الشوكي والأعصاب المغذية للقدم اليمنى. وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء تدخل جراحي ناجح من خلال ترميم الحبل الشوكي وتثبيت العمود الفقري مع استكمال المريض للعلاج الطبيعي وغادر وهو بصحة جيدة مع قدرته على الحركة وممارسة الحياة بشكل طبيعي. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدخل جراحي ناجح يعيد الحركة لمريض بحفر الباطن ‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.