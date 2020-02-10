شكرا لقرائتكم خبر عن نمر مفترس يفاجئ امرأة ‘‘عزباء‘‘ داخل المرحاض .. وحينما دخلت عليه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمت امرأة عزباء دخلت مرحاضاً في سيرك بكنساس في الولايات المتحدة، حين وجدت نمراً ينتظرها في الداخل.

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نمر مفترس يفاجئ امرأة ‘‘عزباء‘‘ داخل المرحاض .. وحينما دخلت عليه كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب! شاهد



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وذكرت صحيفة “سالينا جورنال” أن جينا كريهبيل، في منطقة سالينا بكنساس، كانت تشاهد عروض السيرك برفقة عائلتها، وحين توجهت إلى المرحاض أخبرتها امرأة عن إشاعات حول وجود نمر خارج قفصه.

ولكن جينا لم تتوقع أن يكون النمر داخل المرحاض.

وقالت إنها حين دخلت وجدت نمراً وزنه أكثر من 100 كيلوغرام في الداخل، فاستدارت بهدوء وتوجهت إلى الباب.

وأضافت “لا تتوقع أن تدخل المرحاض وتغلق الباب ورائك لتجد نمراً يتقدم نحوك”، مشيرة إلى أن عملها كمساعدة اجتماعية ساعدها في المحافظة على هدوئها.

وذكر مسؤول في السيرك، أن النمر هرب من قفصه خلال أحد العروض ودخل المرحاض، وقد قام الموظفون بإقفال الباب ولكن المرأة دخلت من باب آخر.