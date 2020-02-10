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عدن - ياسمين التهامي - حسم الداعية عادل الكلباني ، الجدل حول رأيه مكبرات الصوت في مساجد المملكة وعدد من القضايا الأخرى مثل العباءة والحجاب والنقاب.

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إمام الحرم “عادل الكلباني“ يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن النساء والرجال الأجانب: كانت النساء تمارس هذا الأمر في عهد النبوة (فيديو)



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وقال الكلباني خلال برنامج “اتجاهات” الذي يبث عبر قناة “روتان خليجية” إنه مع مكبرات الصوت الداخلية في المساجد ، ولكنه لا يفضل فتح المكبرات الخارجية، مبررًا قوله بأنها تسبب “تشويش” وتداخل كبير في الأصوات.

وفيما يتعلّق بالحجاب ، أوضح الكلباني ، عدم “حرمانية” كشف الوجه والكفين للمرأة ، وأشار إلى أن الحجاب متفق عليه بأنه يجوز كشف الوجه والكفين.

وحول “النقاب” للمرأة، قال الكلباني إنه سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم وللمرأة الحق الكامل في الاختيار، مشيرًا إلى أنه في زمن الرسول كانت هناك نساء غير منتقبات.

وأما العباءة ، فأنهى الشيخ الكلباني الجدل فيها ، وأكد أنها ليست شرطًا ، ولكنه شدد على أن “الحجاب” هو الشرط من أجل التستر.