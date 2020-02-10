“الدفاع المدني” يحذِّر من كتلة هوائية شديدة البرودة خلال الساعات القادمة على هذه المناطق

تحذر المديرية العامة للدفاع المدني من كتلة هوائية شديدة البرودة علي معظم مناطق المملكة تصل معها درجات الحرارة إلى الصفر أو ما دون الصفر المئوي، وذلك بحسب تقرير الحالة الجوية الواردة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك في مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل وتمتد لتؤثر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية لمنطقة الرياض والشرقية والمدينة المنورة وذلك اعتبارًا من مساء يوم الإثنين.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة استخدام وسائل التدفئة الأمنة وعمل الصيانة اللازمة لها، وشددت على ضرورة أن يتم إشعال الفحم أو الحطب في الخارج بعيدًا عن المواد سريعة الاشتعال وعدم ترك الأبواب والنوافذ مغلقة عند استخدام هذه الوسيلة ومتابعة الرسائل الإرشادية والتحذيرية التي تبثها المديرية العامة للدفاع المدني عبر تطبيقاتها على الهواتف الذكية أو مواقع التواصل الإجتماعي متمنين السلامة للجميع.