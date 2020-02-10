عبدالرحمن بن مساعد يعلق على صفقة القرن ويشبهها بـ “الكنبة والكرسي” .. ويوجه رسالة لـ “المدلّسين”

وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، الخطة الأمريكية الجديدة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والمعروفة باسم ”صفقة القرن“، بأنها تشبه ”الكنبة والكرسي“. وقال بن مساعد، : ”احتل بيتهم بالقوة ثم عرض عليهم التنازل عن نصفه ورفضوا وطالبوا بالبيت كاملا، ثم بعد مدة عرض عليهم ربع البيت ورفضوا لأنهم عايشوا كفاح أسلافهم لاسترداد كامل البيت، وأخيرا عرض أن يعطيهم كنَبة وكرسيا من البيت“. وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، يوم الأحد: ”واضح طبعا المثال، المحتل: إسرائيل، البيت: فلسطين، الكنبة والكرسي: صفقة القرن“.

وتابع: ”ما سبق تبسيط لا أراه مخلا لقضية فلسطين.. وأرى أنه من غير المنصف اتهام الفلسطينيين بتضييع الفرص مرة تلو الأخرى بحجة أنه في كل مرة يصبح المعروض أقل وبحجة وجوب القبول بالأمر الواقع والحقائق على الأرض.. هذا مبرر لكل قوي أن يفتك بالضعيف وأن يسلبه حقوقه وفق شريعة الغاب“. واختتم حديثه عن صفقة القرن بالقول: ”ملاحظة للمدلّسين: موقف بلادي هو أنها تقف مع خيارات الفلسطينيين وتقبل ما يقبلونه وترفض ما يرفضونه.. وهي أكثر من دعم فلسطين بالفعل لا بالكلام والعنتريات والخطب الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.. بل إن أصحاب الخطب الرنانة سمنوا من حجم تجارتهم مع إسرائيل“.