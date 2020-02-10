المدني يحذر من أخطار وسائل التدفئة

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أكد الدفاع المدني أنه يجب تجنب أخطار وسائل التدفئة، خاصةً مع الموجة الباردة المتوقع أن تشهدها المملكة يوم غد وتستمر حتى الأربعاء المقبل.
وبالنسبة إلى مدفأة الكيروسين، فيجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز وتأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عند السقوط.
أما المدفأة الكهربائية فيجب التأكد من وجود أداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.
وبالنسبة إلى مدفأة الزيت فيجب وضعها في مكان مستقر؛ حتى لا تتعرض للسقوط وينسكب الزيت على الأثاث.
وفي شأن التدفئة بالحطب والفحم فيجب إشعال الفحم خارج المنزل وتجنب إغلاق الأبواب والنوافذ؛ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.
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