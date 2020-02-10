︎ :
.
في ظل التطور التقني ظهرت صيدليات ذكية في بعض المستشفيات، والتي تخدم المرضى وتقلل من زمن صرف الدواء، حتى أصبح يستغرق 5 دقائق فقط.
وأظهر مقطع فيديو نشره المحرر التقني عبدالله السبع آلية عمل تلك الصيدليات، والتي تعتمد على جهاز تقني مبرمج، لترتيب الدواء في مكانه داخل الصيدلية، ثم جلبه عند طلبه دون تدخل بشري إلا عند تحديد الدواء المطلوب في أول خطوة.
وتبلغ القدرة الاستيعابية للجهاز تقريبا أكثر من 10 آلاف دواء..، ويمكنه تحديد الدواء منتهي الصلاحية واستبعاده، وبيّن الفيديو كيفية جلب الأدوية من مكانها حتى وصولها للموظف المختص بصرفها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. كيف تعمل الصيدلية الذكية في صرف الدواء للمرضى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.