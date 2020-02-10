تساقط الثلوج وسحب ممطرة على بعض مناطق المملكة.. خلال ساعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى. كما توقعت هيئة الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة. وأشارت إلى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات. Advertisements اقرأ أيضًا:

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