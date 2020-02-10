الحصيني: من اليوم البسوا وعيالكم الثقيل.. درجات حرارة صفرية بعدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنها ستلامس الصفر المئوي في بعض المناطق.
وقال الحصيني في تغريدة- عبر حسابه بـ«تويتر»-: «من اليوم البسوا ولبسوا عيالكم ملابس ثقيلة»، مشيرًا إلى أن الرياض سجلت فجر اليوم الإثنين انخفاضًا في الحرارة عن فجر أول أمس السبت، بـ8 درجات مئوية.
وأضاف الحصيني أنه متوقع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة وملامسة الصفر المئوي، أو تحت الصفر، على الشمالية والوسطى وشمال الشرقية وغربها حتى يوم الجمعة المقبل، مناشدًا بارتداء الملابس الشتوية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك والأطراف الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على تلك المناطق والمنطقة الوسطى.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وشرق ووسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.
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