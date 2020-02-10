«حساب المواطن».. تعرف على نسبة الدعم والفئات المستحقة وشروط التسجيل

جاء برنامج «حساب المواطن» في إطار الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن؛ بهدف دعم ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، بجانب دعم جزئي لبعض من الأسر ذات الدخل فوق المتوسط، وذلك عن طريق إعادة توجيه مخصصات الدعم الحكومي تبعًا لاحتياجات الفرد.

ويتم صرف دعم «حساب المواطن» بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ويقسم المستفيدون من حساب المواطن إلى 3 أقسام (أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط)، ويكون الاستحقاق للمستفيد حتى راتب (20.159 ريالًا)، وتدفع الدولة بموجب «حساب المواطن» للأسر السعودية مبالغ نقدية مباشرة.

نسبة الدعم المستحقة للمستفيدين بـ«حساب المواطن»

تستفيد كل أسرة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريالًا من دعم حساب المواطن، لكن يختلف الدعم المستحق لكل أسرة وفقًا لدخلها.

فأصحاب الدخل المنخفض من (0 – 11999 ريالًا) يستحقون 100% من الدعم المخصص للمستفيدين وهو مبلغ 1200 ريال شهريًا.

فيما يستحق نسبة 75% أصحاب الدخل المتوسط بمبلغ 1000 ريال شهريًا لمن يكون دخله من (12000 – 15299 ريالًا شهريًا).

ويستحق 50% أصحاب الدخل فوق المتوسط بمبلغ 600 ريال شهريًا لمن يكون دخله (من 15300– 20159 ريالًا شهريًا).

الفئات المستحقة لـ«حساب المواطن»

تم تقسيم الشرائح في المجتمع إلى 5 فئات، وهي كالتالي:

الفئة الأولى: رواتبهم من صفر حتى 8699 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثانية: رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريالًا سعوديًا.

الفئة الثالثة: رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريالًا سعوديًا.

الفئة الرابعة: رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريالًا سعوديًا.

الفئة الخامسة: رواتبهم فوق 20160 ريالًا سعوديًا.

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ووفقًا لهذا التقسيم، فإن الفئات الأربع الأولى هي التي تستحق دعم حساب المواطن وفقًا للنسب السابق ذكرها، أما الفئة الخامسة، فإن من ينتمون إليها لا يستحقون الدعم.

شروط التسجيل في حساب المواطن

حدد برنامج «حساب المواطن» بعض المتطلبات التي يجب توافرها فيمن يريد التسجيل في البرنامج، وهي كالتالي:

الهوية الوطنية وكارت العائلة .

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي الآيبان، ويجب أن يكون الحساب نشطًا .

بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص .

ألا يتجاوز الراتب عشرين ألف ريال.

من هم المستفيدون من التسجيل بـ«حساب المواطن»؟

وفقًا لبرنامج «حساب المواطن»، فإن المستفيدين من دعم البرنامج هم (السعودي غير المتزوج - الأسرة السعودية - حاملو بطاقة التنقل بالمملكة - عائلة السعودية المتزوجة من أجنبي - زوجة المواطن السعودي).

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