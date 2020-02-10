بدء إيداع الدفعة الجديدة من دعم «حساب المواطن» للمستفيدين

بدأ برنامج «حساب المواطن»، إيداع الدفعة رقم 27 من مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين، مع الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ونشر «حساب المواطن» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الاثنين بإذن الله».

ومنذ بدأ دعم حساب المواطن، يتم الصرف للمستفيدين من البرنامج بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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