أكثر من 6836 مستفيدًا من خدمات طوارئ مستشفى الميقات بالمدينة

قدَّم مجمع مستشفى الميقات بالمدينة المنورة، خدماته الطبية والعلاجية، الشهر الماضي، عبر قسم الطوارئ، لـ6 آلاف و836 مريضًا، فيما استقبلت العيادات الخارجية 2999 مراجعًا، وأجرى المختبر 35 ألفًا و626 تحليلًا مخبريًّا.

وأظهرت إحصائيات شهر يناير الماضي لمستشفى الميقات، صرف 9 آلاف و812 وصفة دوائية، وإجراء 4 آلاف و319 صورة أشعة، وأكثر من 144 عملية جراحية عامة، وتنويم 263 مريضًا.

وبلغ إجمالي مراجعي المراكز الصحية التابعة للمجمع، أكثر من 28 ألف مراجع؛ حيث تصدَّر مركز الدعيثة بإجمالي مراجعين بلغ 9086، يليه مركز الدفاع بـ5784، ثم مركز القصواء بـ3 آلاف و186 مراجعًا، ومركز عروة بـ2806 مراجعين، ومركز وادي ريم بـ2704 مراجعين، ومركز أبو مرخة بـ2359 مراجعًا، فيما سجل مركز العشيرة 695 مراجعًا، ومركز آبار الماشي 876 مراجعًا، ومركز الأصيفرين 895 مراجعًا.