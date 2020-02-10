بالفيديو.. سعودي مقيم بالصين يكشف حقيقة أكل الخفافيش والثعابين وسقوط الناس موتى بالشوارع

فنَّد رجل الأعمال السعودي المقيم في الصين منذ 13 عامًا، الدكتور عائض الأسمري، الكثير من الشائعات التي تدور حول فيروس كورونا المستجد، ومنها أن الصينيين يأكلون الخفافيش.

وقال الأسمري، خلال استضافته في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إن أكل الخفافيش والقطط والكلاب والثعابين، ليس دارجًا عند عموم الشعب الصيني، ومن يأكلونها مجرد «قلة».

وأضاف أنه تم رصد المرض في بؤرة أساسية، وهي سوق السمك في مدينة ووهان، وهم يرون أن الخفاش هو الحاضن الأول للفيروس؛ لكنه يحتاج لحاضن آخر ينقله للإنسان، وهو إما الكلاب أو القطط أو الثعابين، مشيرًا إلى أن السلطات الصينية أغلقت سوق السمك بالكامل.

وأضاف الأسمري، أنه كان يأكل كل يوم في المطاعم الصينية وعايش أصدقاء صينيين؛ لكنه لم ير أحدًا يأكل الكلاب أو الخفافيش، وربما تكون هناك مطاعم صغيرة تصنع هذا الطعام؛ لكنه غير دارج أو مألوف لدى الصينيين، مشيرًا إلى الفيروس لم يصب أحدًا من أصدقائه أو معارفه.

وأشار الأسمري، إلى أن الأعمال معطلة في الصين حتى بداية شهر مارس المقبل، وأن الفصل الدراسي تم إلغاؤه حتى لا ينتشر الفيروس أكثر، موضحًا أن حجم الشائعات في وسائل التواصل العربي ضخم، نافيًا وقوع الناس موتى في الشوارع كما يتم الترويج له، مؤكدًا أن الشوارع خالية بسبب إجازات رأس السنة الصينية، مضيفًا أن مستوى الشفافية فيما تطرحه وزارة الصحة الصينية من أرقام، عالٍ جدًا.

وأضاف الأسمري، أنه مقيم في الصين منذ 13 عامًا، وعاصر العديد من الأمراض والأوبئة، وأن فيروس كورونا الجديد ليس الأبشع، موضحًا أن عدد الإصابات بما فيها الوفيات، لم يتجاوز 50 ألف إصابة في دولة سكانها مليار و700 مليون نسمة.

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