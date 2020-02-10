السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن إصدارًا خاصًّا بالرئاسة العامة يوضح تطورها وإنجازاتها



مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، إصدارًا للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بعنوان "الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .. النشأة والاختصاصات والتطور والإنجازات والمبادرات المواكبة لرؤية المملكة 2030، وذلك بمكتبه في الرئاسة العامة بمكة المكرمة.

واستعرض الإصدار مساهمات الرئاسة العامة في رؤية 2030 وكيفية تحقيق نجاحها، مشتملًا على ثلاثة فصول، الأول منها بعنوان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي النشأة والمهام والاختصاصات، ويشمل على خمسة مباحث هي الرؤية والرسالة والأهداف ونشأة الرئاسة وتطورها واختصاصات الرئاسة ومهامها وإدارات الرئاسة المساندة، والفصل الثاني عنوانه "الرؤساء والنواب الذين تعاقبوا على إدارة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي".

فيما كان عنوان الفصل الثالث "إنجازات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وضم عشرة مباحث.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنشأت قسمًا خاصًا لنظم المعلومات الجغرافية الذي أطلق عددًا من التطبيقات من بينها تطبيق، المستكشف الجغرافي للمسجد الحرام وموقع متصفح الحرم والمباني الملحقة ونظام تتبع كوادر العمل وتطبيق الجولة الافتراضية البانورامية للمسجد الحرام وخريطة لمساعدة ذوي القدرات الخاصة، ونظام الرخص والتصاريح.

وجاء الإصدار في أكثر من 400 صفحة، حيث تقوم الرئاسة بطباعة حوالي 6 ملايين مطبوع خلال العام، كما تقوم بتوزيع أكثر من 2 مليون كتاب كل عام خلال موسم الحج.

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10:49ت م

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