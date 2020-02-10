السعودية اليوم / "أثر الخريج في بناء الوطن " دورة تنظمها الجامعة الإسلامية غداً



المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

تنظم الجامعة الإسلامية ممثلة بكلية الشريعة الإسلامية بالتعاون مع مركز تنمية المهارات وعمادة خدمة المجتمع غداً, دورة بعنوان "أثر الخريج في بناء الوطن".

وتأتي الدورة ضمن فعاليات وبرامج مبادرة " خير أمة ".

// انتهى //

10:41ت م

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