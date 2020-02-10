السعودية اليوم / جمعية كرام لتحفيظ القرآن برفحاء تطلق "سجلي الإلكتروني"



رفحاء 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أطلقت جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية برنامج"سجلي الإلكتروني"لمستفيديها، وهو منصة إلكترونية لتسجيل حفظ الطالب ومراجعته بشكل إلكتروني؛كما يُمكّن مُعلّم الحلقة والمشرف وولي الأمر من متابعة الطالب وتقويمه بكل يسر وسهولة.

ويأتي إطلاق البرنامج حرصاً من الجمعية على استخدام التقنية الحديثة والاستفادة منها، لجعل العمل أكثر سرعة ومرونة وسهولة، وتقديم حلول مبتكرة وتطويرية تدعم الحلقات،وتعزز العمل المؤسسي الناجح.

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10:39ت م

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