السعودية اليوم / تعليم حائل يطلق برنامج التوعية بأخطار التنمر



حائل 16 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 10 فبراير 2020 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة التوجيه والإرشاد بنين أمس، برنامج التوعية بأخطار وآثار التنمر في مدارس التعليم العام.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز النعام بأن البرنامج الذي جاء تحت شعار " معًا ضد التنمر "، يتم تطبيقه على مدار الأسبوع الحالي في جميع مدارس البنين والبنات، ويهدف الى التعريف بظاهرة التنمر والتوعية منه وطرق معالجته، وذلك عن طريق اللقاءات والورش والعروض المسرحية ومنابر الإذاعة المدرسية من خلال مشرفي التوجيه والإرشاد والمرشدين الطلابيين حتى يحقق البرنامج الآمال المرجوة منه.

وأشار النعام أن ظاهرة التنمر لها أبعاد نفسية مؤثرة على الطلاب المتنمرين والمتنمّر عليهم.

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10:35ت م

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